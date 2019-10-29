أبوالفتوح: 65 مليار دولار تمويلات من البنك الأهلي للتجارة الخارجية في 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي محفظة ودائع البنك قفزت إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية الشهر الماضي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة راية القابضة على أول عملية توريق للشركة بقيمة 500 مليون جنيه اليوم الثلاثاء.

وأضاف أبو الفتوح أن محفظة قروض الشركة بلغت 550 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي وتتراوح بين 80 مليار جنيه للتجزئة المصرفية و50 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والباقي يذهب إلى القروض الكبرى.

وأوضح أن البنك ضخ 7.8 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وأوضح أن البنك قام بتدبير 65 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية خلال 3 سنوات من تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التدفقات الدولارية على البنك تشهد نموًا ملحوظًا من بداية العام الجاري ما أدى لتراجع الدولار أمام الجنيه.