انخفاض جديد للدولار في بنكي الأهلي ومصر بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، قرشًا واحدًا، إلى 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتًا في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.12 جنيه، و16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار، ثابتًا في بنك البركة، عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.