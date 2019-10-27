ارتفاع البلطي وتراجع السبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 25 و32 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 و370 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.