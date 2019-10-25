أسعار العملات في أسبوع: زيادة اليورو وانخفاض الريال السعودي

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار العملات العربية، خلال تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر بيع اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.87 جنيه للشراء و18.08 للبيع مقابل 17.90 جنيه للشراء و18.04 للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.67 جنيه للشراء و20.98 جنيه للبيع مقابل 20.63 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع.

وفي المقابل تراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.80 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع مقابل 53.03 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع مقابل 4.29 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.

وانخفض سعر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.38 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع مقابل 4.39 جينه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال القطري ليسجل 4.24 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.