أسعار الدولار تتراجع 4 قروش في البنوك خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 4 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم، بينما استقر سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نفس مستوى بداية التعاملات.

وهبط سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي 4 قروش ليسجل 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان قرشين، ليسجل 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 3 قروش إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 5 قروش، في بنك البركة إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية، في بنك قناة السويس 6 قروش إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأجنبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.15 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.