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    أسعار النفط تنخفض مع استمرار مخاوف التوقعات بضعف الطلب

    11:08 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    أسعار النفط تنخفض مع استمرار مخاوف التوقعات بضعف الطلب

    نفط

    القاهرة- وكالات:

    تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعدما سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

    وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3%، إلى 61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش.

    وارتفع خام القياس العالمي 2.5%ٌ، أمس الأربعاء، ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر الماضي.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.6%، إلى 55.65 دولار للبرميل، وأنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعا 3.3%.

    وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة، "من المرجح أن تظل أسعار النفط مكبوحة على المدى القريب، إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يتباطأ ويسود العزوف عن المخاطرة".

    وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر الجاري مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

    وقالت الإدارة، إن الانخفاض في المخزونات الأسبوعية جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام وهبوط واردات النفط، مما سبب قفزة لكلا الخامين القياسيين أمس الأربعاء.

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