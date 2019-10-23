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    بعد تجديد ودائع السعودية.. ماذا تعرف عن الودائع الخليجية لدى مصر؟ (فيديوجرافيك)

    02:47 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    بعد تجديد ودائع السعودية.. ماذا تعرف عن الودائع الخليجية لدى مصر؟ (فيديوجرافيك)

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، خلال الأيام الماضية، لتجديد الودائع السعودية الموجودة لدى البنك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

    وكان عددا من الدول العربية، وعلى رأسها دول السعودية والإمارات والكويت، قدمت دعما لمصر في أشكال مختلفة، على رأسها إيداع ودائع دولارية بالبنك المركزي المصري، وذلك خلال سنوات الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة التالية لثورة يناير، حيث ظهر هذا الدعم بشكل ملحوظ في فترة ما بعد 30 يونيو 2013.

    ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي، أبرز أرصدة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي، ونصيب كل دولة منها، بحسب بيانات البنك المركزي.

    البنك المركزي المصري واشنطن السعودية

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