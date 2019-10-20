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    بعد انخفاضها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    12:59 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    بعد انخفاضها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 673 جنيهًا دون تغيير عن سعر أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وأضاف نجيب، أن عيار 18 سجل اليوم 577 جنيه، فيما بلغ عيار 24 اليوم 769 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5384 جنيه.

    وأرجع نجيب استقرار الذهب في السوق المحلي، إلى عطلة البورصة العالمية واستقرار السعر العالمي عند 1490 دولارا للأوقية.

    أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 غرفة القاهرة التجارية

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