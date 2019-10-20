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    هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

    10:43 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.09% إلى مستوى 14192 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.02% إلى مستوى 14206 نقاط.

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