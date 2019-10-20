هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد
10:43 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.09% إلى مستوى 14192 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.02% إلى مستوى 14206 نقاط.
الخبر التالى:القلعة المصرية تخطط لطرح حصص بشركات تابعة العام المقبل
-
763
-
402
-
379
-
163
-
162
-
142
-
131
-
89
-
81
-
71