رئيس البورصة: نتطلع للانتهاء من متطلبات بورصة العقود 2020

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كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تتطلع إلى إنهاء كافة المتطلبات الخاصة بإطلاق سوق العقود خلال 2020، بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصِّلة.

جاء ذلك خلال ندوة بشأن المشتقات المالية، وأنواعها وكيفية العمل بها، والتي نظمتها البورصة لعدد من الصحفيين بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، لمدة يومين.

وأضاف فريد، أن إدارة البورصة تنظر إلى عملية تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة والتي تضمن جانب الطلب بهدف توسيع قاعدة المستثمرين في السوق عبر نشر الثقافة المالية بأساسيات الاستثمار في البورصة، وكذلك جانب العرض بهدف زيادة المعروض من الشركات المقيدة وتحسين جودة كل ماهو معروض وبالأخص الافصاحات.

وأوضح أن البورصة تهتم بجانب تطوير بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال الاستثمار في سوق المال المصري .

وذكر فريد أنه يتطلع للانتهاء من إجراءات تأسيس شركة بالتعاون مع وزارة التموين تتولى تطوير بورصة السلع الحاضرة، خلال الشهر الجاري.

وخلال الورشة، شرح أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة آليات التداول وأحدث ما أدخل عليها من تعديلات فيما قام قطاع الافصاح بشرح منظومة افصاح الشركات بالبورصة وأهميتها وكيف تحدث فيما شرحت حنان حمدي من البورصة مؤشرات السوق ومنهجيتها وكيفية تكوينها وعملها.