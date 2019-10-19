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    أسعار الذهب تنخفض في مصر خلال تعاملات اليوم

    01:02 م السبت 19 أكتوبر 2019
    أسعار الذهب تنخفض في مصر خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

    وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 673 جنيهًا مقابل 675 جنيهًا أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وأضاف نجيب، أن عيار 18 سجل اليوم 577 جنيه، فيما بلغ عيار 24 اليوم 769 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل 5384 جنيه.

    وأرجع نجيب انخفاض الذهب في السوق المحلي، إلى إغلاق البورصة العالمية على مستوى منخفض عند 1490 دولارا للأوقية.

    أسعار الذهب نادي نجيب شعبة الذهب

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