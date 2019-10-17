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    هبط بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:01 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    هبط بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي، عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية، عند 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية في بنك البركة مستقرا عند 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر صرف الدولار
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