إطلاق "كيو إي ماركتس" أول منصة إلكترونية لبيع البقالة في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال هشام الصافي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة كيو إي ماركتس، إنه شركته أطلقت المنصة بهدف تبسيط عملية شراء الاحتياجات اليومية للمنزل من منتجات بقالة وغيرها من السلع الأساسية، من خلال جمعها في منصة واحدة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن كيو إي ماركتس يجمع السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم.

وتوفر المنصة قاعدة عريضة من مستلزمات البقالة واحتياجات المنزل، حيث يستطيع المستخدمون شراء طلبات البيت من الخضار والفاكهة وغيرها من المنتجات مباشرة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني ليتم توصيلها حتى باب المنزل في خلال 60 دقيقة من إتمام عملية الشراء، كما يمكن للعميل تتبع منتجه عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني حتى استلامه.

وتتيح "كيو إي ماركتس شراء مستلزمات البقالة مثل " المكرونة - الأرز - الزيت - السكر - الشاي - الخضروات والفاكهة - منظفات المنزل - الألبان - الحلوى - المعلبات - المجمدات - السجائر"، ويمكن سداد قيمة المشتريات كاش عند الاستلام، على يتم إتاحة وسائل دفع إلكتروني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصافي أن الشركة تستهدف جمع مختلف المنتجات التي يحتاجها العميل في منصة واحدة، وأنه سيتم إضافة محلات الملابس المختلفة إلى خيارات الشراء بالمنصة، وكذلك الأجهزة الإلكترونية، لتحويل المنصة لمول أونلاين يجمع كل احتياجات العميل في مكان واحد، على حد قوله.

وقال إن الشركة تعتزم إضافة مختلف العلامات التجارية من بائعي الملابس والأجهزة الالكترونية بمختلف فروعها إلى المنصة ما يوفر قاعدة عريضة من الخيارات لدى المستهلك.

وتتيح "كيو إي ماركتس" خدماتها في القاهرة والجيزة خلال فترة التشغيل التجريبي للخدمة على أن تتوسع بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وكيو إي ماركتس هي شركة ناشئة مصرية، تأسست مطلع العام الجاري 2019، قبل أن تنضم لمسرعة الأعمال Cairo accelerator بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات.