إطلاق الدورة السادسة من مؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" في ديسمبر

كتب- محمد علاء الدين :

أعلنت شركة تريدفيرز إنترناشونال لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عن إطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتستعرض الدورة السادسة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية حول العالم، وأبرز الحلول المتطورة التي تحتاجها مصر وإفريقيا للمضي قدما في خطط التحول الرقمي وتعزيز منتجات الدفع الرقمي والشمول المالي، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وتنطلق فعاليات ا "PAFIX" بمشاركة ممثلي الحكومات ومقدمي الحلول التقنية في مصر والعالم والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

وتركز دورة 2019 من "PAFIX" على إتاحة الفرصة للعارضين والمتحدثين في ندوات المؤتمر من أجل إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث مفاهيم التكنولوجيا المالية بالتوازي مع رؤية مدروسة لاتجاهات المال والأعمال في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية، وتنظيم ورش عمل لتوسيع دوائر النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وتجمع دورة هذا العام الجهات التنظيمية والمبتكرين والشركات والمستثمرين في مكان واحد لمناقشة أبرز ملفات القطاع، وعلى رأسها التغير الرقمي الحادث في القطاع المصرفي والذي يبشر بعصر جديد من التحول في الخدمات المصرفية.

كما يناقش المعرض والمؤتمر كيفية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني التقنيات المالية الرقمية للانخراط في عصر التجارة الإلكترونية التي يتوقع أن تقود النمو الاقتصادي مستقبلا، بحسب البيان.

ويتيح المعرض والمؤتمر للمشاركين التعرف إلى أحدث حلول البيانات والذكاء الاصطناعي المعتمدة في مؤسسات القطاع المالي حول العالم، وكيفية استغلال تلك التقنيات للحصول على أفضل نتيجة للمستهلكين.