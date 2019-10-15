تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين، مثل السمك البوري، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والجمبري، بينما تراجعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما زاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، ليتراوح بين 22 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.