معيط عن منظومة التأمين الصحي: "هنحتاج وقت للتطبيق والكمال لله وحده"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوصول بالخدمات الصحية إلى مستوى يحظى برضا المواطن في إطار المنظومة الجديدة للتأمين الصحي سيتم بشكل تدريجي، ويحتاج إلى وقت لتنفيذه.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على هامش افتتاح مقر هيئة التأمين الصحي، "الكمال لله وحده.. مفيش حاجة من اليوم الأول هنلقيها عظيمة جدا".

وذكر أن النظام سيواجه تحديات كبيرة جدا عند التطبيق، ويحتاج لوقت لمواجهة تحديات البنية التحتية والإدارة التكنولوجية الكبيرة، ولكن التطبيق بدأت على الأرض وهناك إرادة سياسية قوية للاستمرار.

وأوضح أن مهارة أي نظام يتم تطبيقه في أن يتسم بالمرونة والتطور في مواجهة هذه التحديات وتحقيق أهدافه خاصة الأسمى منها وهي تقديم خدمة صحية تنال رضا المواطن.

وقال الوزير إن النظام سيستفيد منه ملايين البشر، وسيديره الآلاف ومئات الآلاف من الكوادر، مؤكدا ضرورة حصول مقدم الخدمة على ترخيص هيئة الاعتماد والجودة التابعة للمنظومة لضمان استيفائه لشروط جودة الخدمة، ملمحا إلى إمكانية فسخ التعاقد عند عدم رضا المواطنين عن مستوى مقدم الخدمة.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة في محافظات جديدة لن يحدث قبل رضا المواطن على الخدمات التي تشملها في المحافظة التي تطبق بها، ولكن في نفس الوقت يتم الاستعداد والتجهيز بالمحافظات التي سيتم التطبيق بها.

وذكر الوزير أنه سيتم بالتوازي تحسين الخدمات الصحية في المحافظات التي لم تطبق المنظومة بعد وهو ما سيسهل تطبيق المنظومة عندما يحين دور هذه المحافظات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى في التطبيق هي الأصعب، ومن المتوقع الإسراع في التطبيق بالمحافظات التالية.