أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و210 جنيهات، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.