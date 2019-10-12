أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 23 و25 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الجمبري الممتاز ليترواح اليوم بين 300 و370 جنيها، وكيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيهًا و210 جنيهات، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

وبقى سعر كيلو السمك البوري، ثابتا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.