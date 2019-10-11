الدولار يستقر أسبوعيا أمام الجنيه بعد موجة هبوط طويلة

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد موجة طويلة من تسجيل هبوط أسبوعي للعملة الأجنبية.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجل الدولار على مدار أسابيع طويلة، تراجعا أمام الجنيه، ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.