مصر تتوقع الانتهاء من سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بنهاية ديسمبر المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت الحكومة الانتهاء من سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت الحكومة في أوراق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أتاحها صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إنها سددت 150 مليون دولار من متأخرات الشركات الأجنبية في نهاية يونيو الماضي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قالت في بيان رسمي في يوليو الماضي إن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019.

وأضافت أن هذا التراجع ساهم بشكل كبير في فتح فتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر.

وخلال الشهور الماضية أقبلت الشركات الأجنبية بقوة على قطاع البترول والغاز المصري بعد الاكتشافات الكبرى التي أعلنت عنها خاصة في البحر المتوسط.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب تراكمت بعد ثورة يناير 2011، حتى وصلت إلى نحو 6.3 مليار دولار في عام 2011-2012، قبل أن تبدأ الحكومة في السداد، من أجل تشجيع الشركات على البحث والتنقيب وزيادة الإنتاج.