سحر نصر تبحث من 20 شركة كورية الفرص الاستثمارية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد من 20 شركة كورية جنوبية في ختام زيارتهم إلى مصر، لبحث زيادة استثمارات الشركات في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وحضر اللقاء السفير يوون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج سانج، رئيس الجانب الكوري في مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي كوان سيوك، الرئيس الإقليمي لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.

وضم الوفد ممثلي شركات سامسونج للإلكترونيات، وسامسونج sds، وإل جي، والمؤسسة الوطنية الكورية للنفط، وسوانج كوانج، وهيونداي، وهيونداي روتم، وهيونداي للهندسة والإنشاءات، وسونج أن للنسيج.

كما ضم الوفد المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجية البيئية، ووجي انفتشينج، وواي تريدينج، وجي إس للهندسة والإنشاءات، ودوسان للصناعات الثقيلة، وإس إتش للكيماويات، وميديانس.

وقالت الوزيرة، إن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الكورية، لكفاءتها في نقل التكنولوجيا الصناعية وارتفاع القيمة المضافة للصناعات الكورية واستدامة نموها وتنافسية صادراتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن قصص نجاح الشركات الكورية العاملة في مصر لابد أن تتم ترجمتها في استثمارات وتوسعات جديدة.

وذكرت الوزيرة، أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في عام 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموي أو الجانب الاستثماري.

وبلغت محفظة التعاون الدولي بين البلدين 396 مليون دولار، منذ عام 2016، تم تخصيص معظمها لتمويل مشروعات قطاع النقل، وفقا للوزيرة.

كما بلغت الاستثمارات الكورية أعلى معدلاتها منذ العام المالي 2014/2015 حتى العام المالي 2018/2019، لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي.

وأشارت الوزيرة إلى وجود فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثماري والتنموي، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكُبرى، فى ظل امتلاك الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنية الاساسية للمدن في مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات.

وبحثت الوزيرة مع الجانب الكوري إنشاء عدد من المدارس الفنية المرتبطة بالمصانع الكورية، لتأهيل القوى العاملة بمصر للعمل مباشرة في المصانع الكورية المتطورة تكنولوجيًا.

ودعت سحر نصر الوفد الكوري لحضور منتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية بالقارة.

وقال السفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الشركات الكورية تحقق نجاح كبير في السوق المصري، جعلها تتصدر قائمة المُصدرين، ومن أسباب هذا النجاح التعديلات التشريعية التي تم إقرارها خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، خاصة قانون الاستثمار، بحسب البيان.

وأضاف السفير الكوري الجنوبي إن الشركات الكورية تبحث الاستثمار في مصر في مجالات صناعة السيارات، ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات.

واصطحبت الوزيرة، الوفد الكوري في جولة بمركز خدمات المستثمرين، وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

واستعرضت الوزيرة، خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية، كما تضم القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية.