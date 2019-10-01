أسعار الأسمنت تستقر في السوق مع بداية الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا في الأسواق مع بداية شهر أكتوبر، برغم ركود حركة البيع والشراء، بحسب ما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف الزيني، أن سوق الأسمنت يشهد حالة ركود في حركة البيع والشراء، وهو ما يعني عدم وجود قابلية لزيادة الأسعار.

وهو الأمر الذي اتفق مع فيه عبد العزيز قاسم، نائب رئيس شعبة موتد البناء في غرفة القاهرة التجارية.

ويتراوح سعر طن الأسمنت التجاري بين 650 جنيها و700 جنيه للطن تسليم المصنع، فيما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 800 جنيه و820 جنيها للطن، وفقا لقول الزيني.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة أسمنت بني سويف وبشركة العريش للأسمت بين 780 و800 جنيها للمستهلك، بحسب ما قاله الزيني.

ووفقا للزيني، فإن سعر طن الأسمنت في كلا من شركة السويدي للأسمنت وشركة العربية للأسمنت بين 800 جنيه و820 جنيها للمستهلك.

وكانت أسعار الأسمنت شهدت تراجعا، بنهاية الشهر الماضي، ليتراوح سعر طن الأسمنت بين 800 جنيه و820 جنيها مقابل 820 و850 جنيها بداية الشهر ذاته، وفقا لقول رئيس شعبة مواد البناء.

ويواجه قطاع الأسمنت أزمات مستمرة منذ تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج تزامنا مع هبوط الطلب بسبب تراجع الحالة المعيشية لقطاع كبير من المصريين، ودخول طاقات إنتاجية جديدة للسوق، وهو ما تسبب في زيادة فائض المعروض عن الطلب.

وأظهرت الشهور الأخيرة تفاقم معاناة شركات الأسمنت مع اتجاه بعضها للإغلاق، مثل تصفية الشركة القومية للأسمنت، بالإضافة إلى إعلان شركة السويس للأسمنت، في مايو الماضي، إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة، التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التي تكبدها المصنع، والتي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 72 مليون جنيه.

وذكر تقرير لوحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس، صدر في مايو الماضي، أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%

وقال بنك استثمار شعاع، في تقرير له خلال يوليو الماضي، إن محركات العرض والطلب لسوق الأسمنت المصري تدفع منتجي الأسمنت لإيجاد منافذ أخرى للطاقات الإنتاجية الزائدة، وفي حالة عدم استطاعة ذلك من المحتمل خروج العديد من المنتجين من السوق كما هو الحال مع أسمنت بورتلاند طرة، والقومية للأسمنت، ومؤخرا أسمنت النهضة.

وأضاف أن صادرات الأسمنت مثلت ما نسبته 1.2% من إجمالي الكميات المنتجة في الربع الأول من 2019، وما يعادل 0.8% فقط من الطاقات التشغيلية.

وتشكو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي.

ووصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.