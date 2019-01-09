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    بعد تراجعها أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم؟

    01:45 م الأربعاء 09 يناير 2019
    بعد تراجعها أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم؟

    الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوايتها أمس الثلاثاء.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 642 جنيهًا خلال تعاملات اليوم وهو نفس مستواه أمس.

    وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 550 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 734 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5136 جنيهًا.

    ويأتي ذلك الاستقرار على الرغم من تراجع الأسعار الفورية للذهب في الأسواق العالمية خلال جلسة اليوم نحو 0.2% دولار للأوقية، ليصل السعر إلى 1282.75 دولار في حدود الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز.

    أسعار الذهب مصر غرفة القاهرة التجارية السوق المحلي

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