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    الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم بفعل مباحثات تجارية جديدة

    10:42 ص الجمعة 04 يناير 2019
    الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم بفعل مباحثات تجارية جديدة

    أسعار الذهب


    القاهرة – وكالات:
    بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق اليوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، حيث استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

    ووفقا لما نقلته وكلة رويترز، ارتفع الذهب بنحو 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.

    وزاد الذهب 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1297.30 دولار للأوقية.
    وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء ”مباحثات إيجابية وبناءة“ مع نظرائه الصينيين.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 % إلى 15.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين نحو 0.7 بالمئة مسجلا 803.50 دولار للأوقية.

    الذهب أسعار الذهب

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