شركة تابعة لراية القابضة تدرس استثمار 250 مليون جنيه لمضاعفة إنتاجها

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن شركة بريق التابعة لها والتي تعمل في إعادة تدوير المخلفات، بدأت دراسة خطتها التوسعية لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بضخ استثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه.

وأوضحت راية في بيانها، أن شركة بريق تسعى لمضاعفة طاقتها الإنتاجية عن طريق تدشين خطوط إنتاج جديدة للمصنع، وتحديث البنية التحتية، وتدريب الموظفين والأيدي العاملة، في مصنعها بمدينة 6 أكتوبر.

وبريق، هي إحدى شركات راية القابضة، وأنشئت في عام 2010، وتعمل في إعادة تدوير الزجاجات في مصر.