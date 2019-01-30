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    مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    04:59 م الأربعاء 30 يناير 2019
    مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    القاهرة – مصراوي:
    أنهت البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات.
    وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 14.093 نقطة، مدعومًا بمشتريات أجنبية.
    وصعد مؤشرا EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة وEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2%.
    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم، صافي شراء بقيمة 205.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 199.7 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 6.2 مليون جنيه.
    وكانت البورصة أنهت تعاملات الأمس على صعود بنسبة 0.47%، إلى مستوى 13976 نقطة، في نهاية جلسة التعاملات.

    البورصة

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