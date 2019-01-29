الهدوء يسيطر على حركة بيع وشراء الدولار بالصرافات والبنوك

كتبت- منال المصري:

قال 4 مسئولين بشركات صرافة وبنوك إن حركة العملاء على بيع الدولار تتسم بالهدوء بالرغم من تراجع الدولار، مرجعين ذلك إلى وجود توقعات لدى العملاء بمعاودة الدولار الارتفاع مرة أخرى.

وشهدت أسعار الدولار هبوطًا مفاجئًا أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، في البنوك، في حدود 27 قرشا، وذلك لأول مرة منذ شهور، حيث سجلت الأحد تراجعا يوميا هو الأكبر في نحو عامين.

وأضاف المسؤولون لمصراوي أن الهبوط المفاجئ في سعر الدولار بداية من الأسبوع الجاري، لم يؤدي إلى تكالب العملاء لبيع الدولار بالصرافات أو البنوك.

وتتوقف اتجاهات العملاء في البيع والشراء، على تحركات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، بحسب مسؤولون في الصرافات، مشيرين إلى أن اندفاع العملاء لبيع الدولار لن يتحقق إلا بعد توالي هبوط الدولار على مدار شهر على الأقل.

وقال علي الحريري، نائب الرئيس المجلس التنسيقي لشعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومالك إحدى شركات الصرافة، إن الحركة على بيع الدولار تتسم بالهدوء بين الجمهور وعدم وجود أي تكالب أو كثرة على بيع الدولار .

وأشار إلى أن انخفاض الدولار على مدار اليومين الماضيين لم يدفع العملاء على زيادة البيع وأنهم يترقبون حاليا اتجاهات الدولار على مدار الأيام القادمة، وما إذا كان سيواصل الهبوط أم سيعاود الصعود .

وقال الحريري إن هبوط الدولار نحو 27 قرشًا على مدار ثلاثة أيام لن يخلق حالة من الذعر بين العملاء للتخلي عن العملة ولكن لابد من استمرار الانخفاض لمدة شهر أو أسبوعين مع حدوث انخفاض كبير بواقع أكثر من جنيه.

وبحسب الحريري فإن شركته تمتلك معروض دولاري اليوم على الشباك ولكن بشكل معقول لأن حركة الشراء تتسم أيضا بالبطء بين العملاء وذلك لطبيعة شهر يناير وفبراير الذي تتسم الحركة فيه بالانخفاض بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة الصينية، التي تقل فيها طلبات الاستيراد.

وقال الحريري إن شركات الصرافة لن تتكبد أَي خسائر من هبوط أسعار الدولار المتوالي على مدار اليوم الواحد نتيجة وجود هامش ربح 10 قروش مقارنة بسعر البنك كما أن الشركة تستطيع بيع الدولار للبنك والحفاظ على هامش ربحي قرشين على سعر الدولار الموجود في البنك.

وقال موظف شباك في إحدى شركات الصرافة إن الحركة على بيع الدولار تسير بطريقة هادئة دون تغيير عن الأيام التي سبقت انخفاض الدولار .

وأضاف أن تراجع الدولار خلال الأيام الماضية، لن يدفع العملاء إلى بيع العملة في ظل توقعات قوية بمعاودة الزيادة.

وبحسب الموظف فإن المعروض الدولاري لم يشهد زيادة بنفس حجم المعروض قبل انخفاض العملة.

وقال راضي محمد، مدير شركة إحدى الصرافات الكبيرة، إن حركة بيع الدولار بين العملاء تسير بشكل بطيء ولا يوجد زيادة بين العملاء في حجم التنازلات، نظرًا لترقبهم سعر الدولار سواء ستواصل الانخفاض أم الصعود .

وقال مدير فروع في أحد البنوك الخاصة إن حركة بيع الدولار بين العملاء منخفضة للغاية على الرغم من تراجع الدولار مرجعا ذلك لعدم تصديق العملاء باتجاه الدولار للانخفاض بل توقعاتهم أنه سياخذ اتجاه صعودي خلال الأيام القادمة.

الحركة على شراء الدولار تشبه حركة البيع في الهدوء نظرا لطبيعة شهري يناير وفبراير الذي تشهد تراجع على الاستيراد بكميات كبيرة لدخول إجازات السنة الجديدة والسنة الصينية، وفقًا لمدير الفرع.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي، أمس الأول، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر في تصريحاته أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، عازيًا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الجمعة الماضية، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

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