توقيع اتفاقية شراكة بين السويدي وشركة فرنسية لتطوير النقل المعلق بمصر

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السويدي إليكتريك اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية شراكة مع المجموعة الصناعية الفرنسية MND، لتطوير النقل المعلق في مصر.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة أن توقيع الاتفاقية يأتي لتطوير وتسويق حلول النقل المعلق للسياحة والتنقل الحضاري في مصر، وسيتم تصميم وتصنيع المعدات في فرنسا من قبل MND.

وبحسب البيان فإن التحالف المصري الفرنسي الجديد، لديه عرض كامل يتضمن تصميم وآثاث المعدات والتركيب والتشغيل والصيانة.

وستقييم الشركتين فرصة إنشاء موقع متخصص للتجميع والصيانة والخدمات، بحسب البيان.

وقال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، في البيان إن الشركة تتطلع للمساهمة في تطوير التنقل في مصر، والنقل المعلق أحد حلول التنقل الأكثر ملاءمة للديناميكية الديموغرافية في عدد السكان والسياح بمصر.

ويزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مصر منذ أول أمس، حيث وقعت مصر وفرنسا على هامش الزيارة نحو 40 اتفاقية شراكة ومذكرات تفاهم لعدد من المشروعات.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.