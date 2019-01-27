تراجع جديد في أسعار الأسمنت والطن يفقد 30 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت تراجعت بقيمة 30 جنيهًا للطن الواحد، اليوم الأحد.

وسجل سعر طن الأسمنت أرض المصنع بين 810 جنيهات و880 جنيهًا، بينما ظل سعر الطن للمستهلك عند 900 جنيه.

وأرجع الزيني، تراجع أسعار الأسمنت إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما نتج عنه تراجع في الأسعار.

وكانت أـسعار الأسمنت قد تراجعت بنحو 20 جنيهًا للطن الواحد خلال الفترة الماضية.

واستقر سعر طن الحديد ليسجل نحو 10900 جنيه أرض مصنع، وفقا لقول الزيني.

وتوقع الزيني، استقرار أسعار الأسمنت والحديد حتي نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.