أكثر الكلمات إنتشاراً

طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

تراجع جديد في أسعار الأسمنت والطن يفقد 30 جنيهًا

12:35 م الأحد 27 يناير 2019
تراجع جديد في أسعار الأسمنت والطن يفقد 30 جنيهًا

عامل يحمل شيكارة أسمنت

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت تراجعت بقيمة 30 جنيهًا للطن الواحد، اليوم الأحد.

وسجل سعر طن الأسمنت أرض المصنع بين 810 جنيهات و880 جنيهًا، بينما ظل سعر الطن للمستهلك عند 900 جنيه.

وأرجع الزيني، تراجع أسعار الأسمنت إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما نتج عنه تراجع في الأسعار.

وكانت أـسعار الأسمنت قد تراجعت بنحو 20 جنيهًا للطن الواحد خلال الفترة الماضية.

واستقر سعر طن الحديد ليسجل نحو 10900 جنيه أرض مصنع، وفقا لقول الزيني.

وتوقع الزيني، استقرار أسعار الأسمنت والحديد حتي نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

أسعار الأسمنت الأسمنت أسعار الحديد مواد البناء

الخبر التالى:

زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر والجرام يرتفع 8 جنيهات خلال يومين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان