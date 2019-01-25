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فودافون توقف استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية

01:12 م الجمعة 25 يناير 2019
فودافون توقف استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية

فودافون

القاهرة – وكالات:

قالت فودافون، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم، اليوم الجمعة، إنها أوقفت استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية إلى حين توصل الحكومات الغربية لحل بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتواجه هواوي تدقيقا متزايدا بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية وشكوكا في أن التكنولوجيا التي تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس. لكن هواوي نفت تلك الاتهامات.

وقال الرئيس التنفيذي لفودافون نيك ريد اليوم – وفقا لرويترز - إن هواوي لاعب مهم في سوق المعدات التي تهمين عليها ثلاث شركات، وأشار إلى أن معداتها كانت تُستخدم في شبكات فودافون الأساسية في جزء من إسبانيا وأسواق أخرى أصغر حجما.

وأضاف ”قررنا وقف (استخدام معدات) هواوي في شبكاتنا الأساسية بينما نعمل مع الهيئات والحكومات المختلفة وهواوي من أجل وضع نهاية للموقف، وأشعر أن هواوي منفتحة فعلا بهذا الشأن وتعمل بجدية“.

 

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