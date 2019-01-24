جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض "الخريف" بمملكة البحرين

كتب- مصطفى عيد:

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في معرض "الخريف" بمملكة البحرين، والذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 31 يناير الجاري، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وقال الجهاز إن المعرض ينظم تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، والسفارة المصرية بالمنامة.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم المتكامل الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات لنهوض وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، وتسويق منتجاتها من خلال المشاركة في كبرى المعارض المحلية أو الدولية.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن مشاركة الجهاز في هذا المعرض تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع المؤسسات والجهات التنموية بدولة البحرين الشقيقة، وإيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتشجيع السياحة البحرينية إلى مصر.

وأضافت أن المشاركة تستهدف أيضا تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية في الخارج خاصة المنتجات اليدوية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة، وتجد إقبالا كبيرا في الأسواق العربية.

وذكرت نيفين جامع أن اشتراك المشروعات في هذه المعارض الدولية يهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية، ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق، والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.

ويشارك الجهاز بجناح كبير يضم مجموعة من المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز والمتخصصة في المنتجات التراثية ومنها (مشغولات يدوية، ولوحات فنية، وجلود، ومشغولات نحاسية، وسجاد يدوى، ومفروشات قطنية، ومفروشات أخميم، والملابس).



ويعد هذا المعرض هو الرابع الذي يشارك فيه جهاز تنمية المشروعات بمملكة البحرين، حيث شارك خلال عام 2018 في المعرض المصرى البحريني بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وفي معرض الخريف بالتعاون مع مؤسسة الأخبار، ومعرض "حرفنا" بالتعاون مع هيئة السياحة والمعارض البحرينية، ومركز الجسرة للتدريب الحرفي.