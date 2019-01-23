الجنيه الإسترليني يصعد فوق 1.3 دولار وسط مراهنات على تفادي خروج بريطانيا بلا اتفاق

القاهرة- وكالات:

ارتفع الجنيه الإسترليني فوق 1.3 دولار اليوم الأربعاء بفضل مؤشرات على أن المشرعين البريطانيين سيتحركون للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه مع ضيق الوقت المتبقي حتى الموعد النهائي للانفصال البريطاني في 29 مارس، لا يوجد اتفاق في لندن بشأن كيفية خروجها من أكبر تكتل تجاري في العالم أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه.

لكن حزب العمال البريطاني المعارض قال اليوم إن "من المرجح بشدة" الأسبوع المقبل أن يدعم تعديلا يمكن أن يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويُنظر إلى انسحاب بريطانيا دون اتفاق على أنه أسوأ سيناريو للاسترليني.

ودفع ذلك العملة البريطانية للارتفاع 0.3% مقابل الدولار وبحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش بلغت 1.3005 دولار وهو أعلى مستوى في شهرين.

كما صعد الإسترليني للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى 87.45 بنس لليورو.