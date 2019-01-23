غدًا.. عطلة في البنوك والبورصة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

القاهرة- مصراوي:

تشهد البورصة المصرية، والبنوك العاملة في مصر، إجازة رسمية، غدا الخميس، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير.

وقال البنك المركزي في بيان سابق:" بمناسبة عيد الشرطة (عيد ثورة ٢٥ يناير)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٩ بدلا من يوم الجمعة، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ يناير ٢٠١٩".

وكانت البورصة المصرية، أعلنت أيضا، تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 27 يناير الجاري.

وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يوم الخميس الماضي، باعتبار غدا الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019، بمناسبة عيدي ثورة 25 يناير والشرطة.