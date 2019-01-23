أسعار الذهب بمصر تواصل الزيادة.. والجرام يرتفع 4 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد 4 جنيهات للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 644 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 640 جنيهًا بالأمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 736 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى نحو 5152 جنيهًا.

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما حققت أكبر مكاسبها منذ التاسع من يناير في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش اليوم، كان السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغيير عند 1284.50 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1284 دولارا للأوقية.