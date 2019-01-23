أرباح القابضة للسياحة ترتفع 30% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال العام المالي الماضي للشركة، بصافي ربح قيمته 690.8 مليون جنيه، بنسبة زيادة 30% عن العام المالي السابق، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال الجمعية، إن العام المالي الماضي، شهد تحسنًا ملحوظًا في نتائج أعمال الشركات التابعة، حيث بلغت إيرادات النشاط الجاري نحو 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن العام المالي 2016-2017.

وكشف تقرير مجلس الإدارة عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إجمالي إيرادات بقيمة 233.3 مليون جنيه فيما بلغ صافي الربح 155.8 مليون جنيه.

وأشار تقرير مجلس الإدارة، إلى أن العام المالي الماضي، شهد عددًا من المشروعات، ومنها أعمال التطوير بالأصول الفندقية مثل فندق ماريوت الزمالك، وفندق شبرد، وفندق اللسان برأس البر والمتوقع افتتاحه في يونيو 2019، وتطوير قصر فندق مينا هاوس.

كما أشار التقرير إلى مشروع إقامة منتجع سياحي بالعين السخنة بالشراكة مع إحدى شركات التنمية العقارية، والشراكة مع القطاع الخاص في تحديث بعض فروع شركات التجارة الداخلية ما انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء هذه الشركات.

واستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة، خلال الجمعية، مشروعات استثمار عقاري لاستغلال الأصول غير المستغلة بالتعاون مع شركات، ووضع خطة لشركة مصر للسياحة للتسويق الإلكتروني في ضوء التوجيهات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة القابضة وخاصة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة بيان الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل ضخ أي استثمارات، بحسب البيان.

واعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 71.842 مليون جنيه بنسبة زيادة 38.8% عن العام المالي 2016 – 2017.