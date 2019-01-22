سحر نصر: مصر ضمن أكثر 10 دول جذبًا للاستثمار الأجنبي في العالم

القاهرة- مصراوي:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء إن مصر واحدة من أكثر 10 دول جذبًا للاستثمار الأجنبي في العالم والأولى أفريقيًا.

وأضافت في مقابلة مع قناة سي إن إن العالمية على هامش مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس إن المستثمرين يرون مصر واجهة وبوابة لأفريقيا، "لذلك نرى شركات عالمية تستثمر حاليًا في مصر".

وارتفعت حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية عالميًا، على الرغم من تباطؤ الاستثمارات الأجنبية عالميًا، بحسب ما ذكرته وزيرة التعاون الدولي.

وقالت سحر نصر: "كنا ناجحين جدًا في الإجراءات التي نفذناها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأنا حصد ثماره هذه الإصلاحات".

وأضافت "نحن هنا في دافوس لنقل رسالة بأن مصر أعادت موقعها لجذب مزيد من الاستثمارات ونحن جاهزون للعمل مع القطاع الخاص أو مع شركائنا من المؤسسات الدولية.

وبحسب وزيرة التعاون الدولي نفذنا العديد من الإصلاحات لتهيئة بيئة الأعمال وجذب مزيد من الإصلاح وتشجيع القطاع الخاص للمجيء والعمل في مصر بالمناطق الاستراتيجية مثل قطاع الطاقة المتجددة.

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