أسعار الدواجن ترتفع مع زيادة الإقبال على الشراء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيه واحد للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة الإقبال.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء، إن كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 22 جنيهًا مقابل سعر 21 جنيهًا بداية الأسبوع الحالي.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى عودة حركة الشراء في السوق بعد ضعف في الإقبال خلال الأسابيع الماضية.

وزاد سعر كرتونة البيض، لتسجل نحو 33.5 جنيه بالمزرعة، وتصل إلى 38 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 5.4% خلال الشهر الماضي مقارنة بأسعارها نوفمبر.