يتصدرهم الأغنى في العالم.. أكبر 5 مليارديرات زادت ثروتهم في 2018

كتب - مصطفى عيد:

تصدر المليادير الأمريكي جيف بيزوس - أغنى أغنياء العالم - أكبر المليارديرات زيادة في ثروتهم خلال عام 2018، بزيادة وصلت إلى نحو 25.9 مليار دولار بنسبة 26.1%.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، وصلت ثروة جيف بيزوس صاحب شركة أمازون للتجارة الإلكترونية بنهاية عام 2018 إلى 125 مليار دولار.

وجاء الأربعة مليارديرات الأكثر مكاسب بعد بيزوس في 2018 من خارج قائمة العشرة الكبار، حيث جاء في المركز الثاني الصيني لي جون رئيس شركة شاومي للهواتف الذكية، والذي يحتل المركز الـ 96 حاليا في قائمة تصنيف بلومبرج لأغنياء العالم.

وحقق لي جون قفزة في ثروته خلال 2018 بقيمة 8.58 مليار دولار بما يعادل نسبة زيادة 262.2% في قيمة ثروته لتصل إلى 11.9 مليار دولار.

وجاء في المركز الثالث بين أصحاب المكاسب الأكبر في 2018، الصيني كولين هوانج مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيندودو للتجارة الإلكترونية والذي زادت ثروته بقيمة 7.12 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة 157.5% لتصل إلى 11.6 مليار دولار حاليا، محتلا الترتيب الـ 100، وفقا لبيانات بلومبرج.

واحتل تاداشي ياناي - أغنى رجل في اليابان ورئيس مجموعة فاست ريتيلينج، أكبر متاجر التجزئة لبيع الملابس في آسيا - المركز الرابع بين أصحاب المكاسب الأكبر في 2018، حيث زادت ثروته بقيمة 5.92 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة 28.8% لتصل إلى 26.5 مليار دولار حاليا محتلا الترتيب الـ 28، وفقا لبيانات بلومبرج.

وجاء في المركز الخامس بين أصحاب المكاسب الأكبر في 2018، الأمريكي ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة ميكروسوفت، والذي زادت ثروته بقيمة 5.76 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة 17.5% لتصل إلى 38.6 مليار دولار حاليا محتلا الترتيب الـ 18، وفقا لبيانات بلومبرج.

