وزارة قطاع الأعمال تضع معايير لتقييم وقياس أداء رؤساء الشركات التابعة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان عن حصاد 2018، إنها كلفت مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لها، بتقييم رؤساء مجالس الإدارات الحاليين للشركات التابعة، على أن يتم الاستعانة باستشارى متخصص فى الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير شركات قطاع الأعمال وتحديث نظم الإدارة بها من أجل وقف نزيف الخسائر وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات.

وخلال العام الماضي، تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال العام الماضي عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء، بحسب ما قالته الوزارة في البينا.

وخلال العام الماضي، طلب توفيق، تأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع في كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة في الأسواق المحلية والعالمية.

وبدأت الوزارة خلال 2018، في تنفيذ برنامج تدريبي لأسس محاسبة التكاليف والتسعير لرؤساء مجالس الإدارات، ومديري الحسابات في الشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

كما تواصلت الوزارة مع 3 من أكبر الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن).

وقال البيان، إن الغرض من البرنامج، توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف، وإنه جاري تكليف استشاري متخصص لصياغة كراسة الشروط وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.