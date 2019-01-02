قطاع الأعمال: مناقصة جديدة لتطوير منطقة الصوت والضوء بعد فسخ تعاقد "بريزم"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إنه جاري الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة لتطوير عروض ومنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة.

وأوضح بيان الوزارة عن "حصاد 2018" أنه تم فسخ التعاقد مع الشريك الأجنبي لعدم قيامه بالأعمال المطلوبة، وتأخر تنفيذ المشروع على الرغم من إمهاله أكثر من مرة.

وقررت شركة الصوت والضوء، التابعة لقطاع الأعمال العام، الشهر الماضي، فسخ التعاقد مع تحالف"بريزم إنترناشيونال - أوراسكوم" بشأن تطوير منطقة عروض الصوت والضوء بالأهرامات، بعد انتهاء 3 سنوات منذ الاتفاق بين الطرفين دون تنفيذ أي إجراء.

وقالت شركة أوراسكوم في بيان للبورصة، الشهر الماضي، إنها التزمت بدفع الدفعة الأولى المنصوص عليها في التعاقد، إلا أن الشريك الأجنبي أخل ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها في مقاضاة الشريك الأجنبي لعدم التزامه بتنفيذ أعمال تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وكان سامح سعد رئيس الشركة، قال في تصريحات سابقة، لمصراوي، إن مدة التعاقد مع "بريزم إنترناشيونال" انتهت في 20 ديسمبر، وبموجب التعاقد كان الشريك الأجنبي سيضخ 50 مليون دولار، لتطوير منطقة عروض الصوت والضوء بالأهرامات، لمدة 20 عاما، لكن المستثمر لم ينفذ شيئًا من المشروع.

وقال مصدر بقطاع الأعمال لمصراوي، سابقا، إن "التعاقد مع تحالف تنفيذ مشروع تطوير الأهرامات، لم يكن وافيًا من جميع الجوانب، ومنها أنه لا يتضمن شرطًا جزائيًا حال عدم تنفيذ المشروع، لكن يمكن لشركة الصوت والضوء فسخ التعاقد".

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