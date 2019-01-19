سحر نصر تشارك في مؤتمر الاستثمار من أجل التنمية المستدامة بباريس

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص في التنمية الذي تنظمه المنظمة بباريس، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وقالت نصر، إن مصر ملتزمة بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على اشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكوم وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة 30 إلى 50% للاستثمارات في المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لتشتمل على فرص استثمارية جغرافية وقطاعية في جميع أنحاء مصر، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وتعمل الوزارة على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

كما تعمل الوزارة على تعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل، بحسب سحر نصر.