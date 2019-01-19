البلطي عند 23 جنيها.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور وهو نفس مستواه أمس الجمعة، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما بقى سعر كيلو السمك البوري ثابتا، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وهو سعر الأمس، وفقا لبيانات سوق العبور.

فيما سجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.