سحر نصر تبحث مقترحات الشركات بشأن قانون صندوق تشجيع الاستثمار بأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

ناقشت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا، اقتراحاتهم بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

ويهدف تأسيس الصندوق إلى تشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثمارتهم إلى أفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في القارة السمراء، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر لتنشيط الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وفقا للبيان.

وقالت سحر نصر، إن الوزارة درست نماذج مختلفة في عدد من الدول أثناء وضع المسودة الأولية لمشروع إصدار القانون مثل بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، موضحة أنه تم إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء.

وأضافت الوزيرة، أن عددا من مؤسسات التمويل الدولية منها البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وأكدت الشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا دعمها لإصدار هذا الصندوق، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء والتي بلغت 10.2 مليار دولار، بحسب البيان.

وقال علاء السقطي رئيس مجلس ادارة شركة باك تيك، التي تعمل في مجال صناعة المحولات الكهربائية في السوق الإثويبية، إن إنشاء صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا لدعم المستثمر المصري "شيء ممتاز".

وقال إبراهيم مبروك، رئيس قطاع أفريقيا بشركة المقاولون العرب، إن إنشاء هذا الصندوق سيساهم أيضا في جذب المستثمرين الأفارقة للاستثمار في مصر، موضحا أن الشركة بعلاقاتها في القارة يمكن أن تساهم في دعم الصندوق في عدة دول أفريقية.

وقال أحمد مكي رئيس مجلس إدارة فايبر مصر، إن الصندوق سيساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا، في ظل توجه العالم حاليا للاستثمار في هذه القارة.

وحضر الاجتماع عدد من الشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا، أبرزها المقاولون العرب، والسويدى إليكتريك، والقلعة القابضة، وحسن علام القابضة، وباك تيك، وبولي بلاست، وأوراسكوم للإنشاءات، والنيل القابضة للتنمية والاستثمار، وطيبة للاستثمار "جهينة"، وفايبر مصر، واتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.