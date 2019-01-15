أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس الاثنين، مع التراجع الطفيف في الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 645 جنيها وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 737 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5160 جنيها.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج، تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية خلال جلسة اليوم بنحو 3 دولارات بنسبة 0.23%، ليسجل 1288.73 دولار في الواحدة إلا ربع بتوقيت القاهرة.