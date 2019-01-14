وزيرة التضامن: إطلاق معرض "ديارنا" للأسر المنتجة في 21 يناير

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستطلق معرض "ديارنا 2019" لمنتجات الأسر المنتجة خلال الفترة من 21 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا المعرض يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، حيث يصل عدد العارضين إلى 500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع.

وذكرت الوزيرة أن وزارة التضامن تعتبر هذا المعرض من أكبر المعارض التي أقيمت على الإطلاق، وتتوقع أن يحقق مبيعات قياسية ويدعم كل المصنعين والحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة المشاركة.

ونجحت الوزارة من خلال معارض "ديارنا" في تحقيق مبيعات اقتربت من 37 مليون جنيه خلال السنوات الأربعة الماضية والتي شهدت عقد 22 معرضا محليا ومعرضين خارجيين، بحسب ما قالته الوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعلن أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استيراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية.

كما أعلنت الوزيرة الاحتفاء بمحافظة أسوان كضيف شرف معرض "ديارنا"، ومنح منتجات المحافظة مساحة متميزة في المعرض باعتبارها عاصمة أفريقيا في 2019، حسبما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى العالمي للشباب.

و أكدت غادة والي دعم وزارتها للمرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية، إلى جانب تمكين الحرفيين والفنانين من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم فرص لعرض منتجاتهم في معارض "ديارنا" طوال العام.

وكشفت غادة والي عن أن هناك مجموعة من الأنشطة التي ستقام لأول مرة على هامش فعاليات معرض "ديارنا" منها عروض فولكلورية، وعروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها، ومنطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم.

كما سيتضمن المعرض منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفه، فضلا عن أن المعرض سيكون لأول مره صديق للبيئة ويلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث سواء في الحرف والمنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض، وفقا لوزيرة التضامن.