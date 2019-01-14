"المركزي" يسمح لبنوك بشراء الحوالات بالعملات الأجنبية بأسعار "مميزة"

كتبت- منال المصري:

قالت 5 مصادر مصرفية في أربعة بنوك عامة وحكومية، لمصراوي، إن البنك المركزي، سمح لها خلال الأيام الماضية، بشراء الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية، بأسعار "مميزة".

وتأتي هذه الخطوة من جانب المركزي والبنوك، من أجل زيادة موارد البنوك من العملات الصعبة، مع استمرار زيادة عجز أصولها الأجنبية، نتيجة خروج استثمارات الأجانب من سوق أدوات الدين المحلية.

واطلع مصراوي، على خطاب من أحد البنوك العامة الكبرى، لفروعه، يتضمن تعليمات بخصوص شراء الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية "نقدا"، بأسعار مميزة، "بما لا يتجاوز سعر البيع المعلن".

وينص الخطاب على أنه "حرصا على زيادة موارد مصرفنا من العملات الأجنبية وكذا سرعة تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بالتنازل عن الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية "نقدًا" من أنظمة (SWIFT NON SWIFT) فقد تقرر منح هؤلاء العملاء سعر صرف مميز بما لا يتجاوز سعر البيع المعلن (تحاويل)".

ويشير الخطاب إلى أنه في حالة تقدم أحد العملاء لصرف حوالة واردة بالعملة الأجنبية، بالجنيه المصري، "نقدا"، يتم مفاوضته للتنازل عن الحوالة من جانب مشرف "التللرات" بسعر صرف مميز، وبما لا يجاوز سعر البيع المعلن وقت التنفيذ، دون الرجوع إلى قطاع التداول.

وقال مسؤول كبير في أحد البنوك الحكومية، لمصراوي، إن شراء الحوالات بالعملات الأجنبية، بأسعار مميزة، يسهم في جذب تحويلات المصريين، والتنازل عنها داخل البنوك، بدلا من بيعها في الصرافات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، تعبر بشكل أصدق على أن "المركزي ملتزم بالتعويم الحر للعملة الذي يعبر عن العرض والطلب، وكذلك تقليص الفارق بين سعري الشراء والبيع".

وقال المصدر، إن "التنازل عن الحوالات في البنك يكون بشرط موافقة العميل.. وأنه في حالة رفض العميل للسعر الذي نقدمه له في البنك من حقه سحب المبلغ بالعملة الأجنبية".

وتعلن البنوك على شاشاتها أسعار لشراء وبيع العملات الأجنبية، حيث أن سعر الشراء المعلن هو ذلك السعر الذي يشترى به البنك من العملاء، ويكون عادة أقل من سعر البيع بحوالي 10 قروش.

وتظل أسعار العملات الأجنبية على هذه الشاشات في بعض البنوك ثابتة دون تغيير لعدة أشهر، كما أن التغيرات اليومية في بعضها الأخر تكون في حدود ضيقة للغاية.

وحرر البنك المركزي سعر الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، وهو ما سمح للبنوك بتحديد أسعار العملات الأجنبية بحسب ظروف العرض والطلب، وليس وفقا لسعر محدد وثابت في كل البنوك، كما كان الأمر قبل التعويم.

"السعر المميز يتحدد حسب قيمة الحوالة والمفاوضات بين العميل والمسؤول في البنك.. وبما لا يتجاوز سعر البيع" بحسب ما قاله أحد المصادر.

وأشار المصدر إلى أن "هذه الأسعار المميزة تخص التنازل عن الحوالات.. لكن لو عميل داخل يبيع الدولار في البنك.. فسيكون بسعر الشراء المعلن على الشاشة".

وقال مصدر أخر، "نحن بالفعل كنا نعرض أسعارًا مميزة على بعض العملاء للتنازل عن الدولار في البنك بدلا من الحصول عليها نقدًا.. وبيعها خارج البنك.. لكن تعليمات البنك المركزي الجديدة ستجعل هذا الأمر أسهل".

وتعتبر تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، والتي قفزت إلى 21.4 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2018 مقابل 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، تراجع لأول مرة منذ نحو عامين، بنحو ملياري دولار خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

وتنتظر مصر موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، بقيمة ملياري دولار، من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار، والذي صرفت مصر منه حتى الآن 8 مليارات دولار.

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