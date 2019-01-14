23 جنيهًا للبلطي.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستوايتها بالأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 21 و23 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و40 جنيهًا، دون تغيير عن أسعار الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.