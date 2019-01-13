"طلعت مصطفى" تعتزم طرح مشروع جديد باستثمارات 300 مليار جنيه

كتب - مصطفى عيد:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها تعتزم طرح مشروع جديد بنظام المدن الذكية داخل مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة تحت اسم "Spine" باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 300 مليار جنيه في الـ 17 عاما المقبلة.

وأضافت المجموعة أن المشروع الذي تبلغ مساحته حوالي 4 ملايين متر مربع يعد بمثابة مركز جديد في شرق القاهرة الكبرى يفتح داخل سنتر مدينتي، ويشتمل على وحدات سكنية وإدارية وتجارية وفندقية وترفيهية.

وأشارت المجموعة إلى أنه سيطبق بهذا المشروع أحدث ما وصلت إليه المدن الذكية في العالم من خلال التكنولوجيا الحديثة ليحاكي "أحدث المشروعات العالمية".

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وقعت اتفاقية شراكة مع شركة "هواوي تكنولوجيز" العالمية، للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين من خلال التحول الرقمي للمعيشة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وفقا لبيان من شركة هواوي، الخميس الماضي.

وطلعت مصطفى من أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية، ومن أبرز مشروعاتها في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.