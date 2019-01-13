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    رئيس الوزراء: العام الجاري يشهد آخر إجراءات الإصلاح مع صندوق النقد

    11:36 ص الأحد 13 يناير 2019
    رئيس الوزراء: العام الجاري يشهد آخر إجراءات الإصلاح مع صندوق النقد

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    قال الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان إن العام الجاري سيكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.

    وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الأحد أن "منذ عام 2016، نجحت مصر في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور".

    وقال مدبولي إن الحكومة ستواصل خلال العام الجاري التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادي المنشود.

    وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للاصلاح الاقتصادي، عن طريق تحرير سعر الصرف والرفع التدريجي لدعم الطاقة والكهرباء، كما أصدرت عدة قوانين لتسهيل أنشطة الاستثمار.

    مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولي الاستثمار

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