3.3 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية الشهر الماض

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها من جمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت 3.3 مليار جنيه.

وبحسب تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، فإن جمارك الاسكندرية أفرجت خلال الشهر الماضي، عن 8898 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغت 392.3 مليون جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 337.3 مليون جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليون جنيه.

وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 336 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وأوضح التقرير أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 1088 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 985.7 مليون جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 29.5 مليون جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 142.4 مليون جنيه كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 79 مليون جنيه.

وأشار التقرير الى أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 932 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت700.9 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 22.5 مليون جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل نحو 62 مليون جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 19.5 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه خلال شهر ديسمبر الماضى أيضًا تم تحصيل مبلغ 146 مليون و 749 ألف جنيه رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات.